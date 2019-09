Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach zahlreichen Sachbeschädigungen

Osnabrück (ots)

Nach Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Schinkel den mutmaßlichen Täter zahlreicher Sachbeschädigungen festnehmen. Der Zeuge hatte gegen 01.30 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter an der Ecke Mindener Straße/Bessemer Straße die Plane eines Lkw mit einem dicken Faserstift beschmierte. Durch die gute Personenbeschreibung des Zeugen konnte die alarmierte Polizei wenig später einen 24-jährigen Mann aus Lengerich noch in Tatortnähe antreffen und festnehmen. In der Folge erhärte sich der Tatverdacht gegen den Westfalen durch Auffinden von Spuren, Beweismitteln und weiteren Tatobjekten. Offenbar hatte der Mann im Bereich Mindener Straße/Bessemer Straße insgesamt zehn Pkw bzw. Lkw, eine Hauswand, eine Mülltonne, einen Zigarettenautomaten sowie mehrere Stromverteilerkästen mit dem Stift beschrieben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige wurde mit zur Wache genommen und musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern.

