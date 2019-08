Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte Gefährliche Körperverletzung durch vergießen von Buttersäure

Greifswald (ots)

Am 31.08.2019 gegen 11:10 Uhr teilte der 49-jährige Inhaber des Weingeschäftes in der Greifswalder Innenstadt (Markt 5, 17489 Greifswald) der Polizei telefonisch einen beißenden Geruch in seinem Geschäft mit. Er stellte den Geruch gegen 09:00 Uhr fest, als er sein Geschäft betrat. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sich deren Herkunft nicht erklären. Gegen 10:00 Uhr öffnete er das Geschäft. Seit diesem Zeitpunkt herrschte im und vor dem Geschäft ein reger Besucherverkehr. Als sich immer mehr Besucher wegen dem Geruch beschwerten, rief der Inhaber die Polizei. Durch die eingesetzten Kräfte des Polizeirevieres Greifswald wurde festgestellt, dass unbekannte Täter Buttersäure unter die Eingangstür zum Vorflur des Weingeschäftes gegossen hatten. Hierauf wurde die Berufsfeuerwehr Greifswald über den Sachverhalt informiert. Diese kamen mit 10 Kameraden vor Ort zum Einsatz. Die im Geschäft befindlichen 5 Kunden wurden aus dem Geschäft evakuiert und die Feuerwehr begann damit den beißenden Geruch zu bekämpfen. Gegen 11:15 Uhr konnte das Geschäft wieder betreten werden. Personen wurden dabei keine Verletzt. Zu den Hintergründen der Tat konnte der Inhaber des Weingeschäftes keine Angaben machen. Es wurde Anzeige gegen Unbekannte wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Letztmalig befand sich der Inhaber des Weinladens am 30.08.2019 gegen 20:15 Uhr in seinem Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell