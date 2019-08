Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer verursacht in Pasewalk einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Pasewalk (ots)

Am 31.08.2019 gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass es in der Straße "Am Luisenplatz" zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Fahrer eines PKW kam beim Befahren einer Kurve zu weit nach rechts und stieß mit dem Fahrzeug gegen ein Geländer. Dieses wurde dabei beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Beamten konnte an der Unfallstelle das Fahrzeugkennzeichen des Unfallfahrzeuges festgestellt werden. Dieses ist auf einen PKW Renault Kadjar zugelassen. Die Halteranschrift wurde aufgesucht. Dort konnte der Fahrzeugführer festgestellt werden. Während der Klärung des Sachverhaltes stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

