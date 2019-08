Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: stark alkoholisierter Mann greift Rettungskräfte an

Stralsund (ots)

Rettungskräfte waren am Freitagabend gegen 22:00 Uhr nach Stralsund in die Kedingshäger Straße gerufen worden, um eine vermeintlich hilflose Person zu versorgen. Vor Ort reagierte der 60-jährige Stralsunder jedoch äußerst aggressiv, schlug und trat nach den Sanitätern. Auch die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres in Stralsund hatten ihre Mühe den Mann zu bändigen und mussten ihn fesseln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Zum seinem Schutz wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen und erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Rettungskräfte . Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

