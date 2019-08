Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wendisch Baggendorf

Wendisch Baggendorf (ots)

In den Nachmittagsstunden des 30.08.2019 öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Einfamilienhauses in Wenisch Baggendorf. In der knapp zweistündigen Abwesenheit der Hauseigentümer erbeuteten die Diebe neben Elektroartikeln wie Laptops, Tablet, Sportgerät und Werkzeugen, weiterhin Wertgelasse mit Bargeld. Am und im Objekt im Leyerhof wurde durch den Kriminaldauerdienst Stralsund umfangreiches Spurenaufkommen gesichert. Hier wurden Ermittlungen aufgenommen, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Wer Beobachtungen zur Tat selbst gemacht hat bzw. wer Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen in zeitlich- und örtlichem Tatzusammenhang tätigen kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache www.Polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

