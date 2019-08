Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Krad-Fahrer bei seitlichen Zusammenstoß in Stavenhagen schwerverletzt

Stavenhagen (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019 gegen 18:40 Uhr, ereignete sich in Stavenhagen ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer und ein 31-jähriger Krad-Fahrer befuhren in der Stadt Stavenhagen die Schultetusstraße (B 194) aus Richtung Basepohl kommend. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wollte der Krad-Fahrer den PKW überholen. Als er auf gleicher Höhe mit dem PKW war, bog dieser nach links ab ohne auf den nachfolgenden bzw. überholenden Krad-Fahrer zu achten. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Krad-Fahrer schwerverletzt wurde. Er zog sich mehrere Schürfwunden und Verletzungen am Knie zu und wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

