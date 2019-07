Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - BMW X5 entwendet

Lengerich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Mühlenstraße vom Betriebshof eines Autohauses ein BMW X5 entwendet. Vermutlich wurden dabei Kennzeichen von einem anderen PKW angebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 26000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87-0 zu melden. /eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell