Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Supermarkt

Sögel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstands die Glasscheibe einer Ladeneingangstür in der Clemens-August-Straße ein. Die Täter entwendeten diverse Flaschen Alkohol, Wurstwaren, Fischsnacks und 200 Euro Wechselgeld aus der aufgebrochenen Kasse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden. / eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell