Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht

Haren (ots)

Zwischen dem 17.07.2019 (18:00 Uhr) und dem 18.07.2019 (06:30 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kanalstraße (Höhe Hausnummer 7) ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf (Kombi) in grau an der linken Seite. Das Schadensbild lässt den Schluss zu, dass es sich bei dem Verursacher um einen Fahrradfahrer oder Fahrer eines ähnlich kleinen Fahrzeugs gehandelt haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen. /eot

