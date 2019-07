Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - PKW-Fahrer mit 2,68 Promille unterwegs

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem BMW den Grader weg in Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Beamten fuhren mit dem Beschuldigten ins Krankenhaus nach Papenburg um eine Blutentnahme durchzuführen. Dabei leistete der 31-jährige Widerstand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Beschuldigte wurde nach der Blutentnahme dem Polizeigewahrsam in Papenburg zur Ausnüchterung zugeführt. Dieser muss sich jetzt im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. /eot

