Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl von PKW-Teilen

Meppen (ots)

Am 20.07.19, in der Zeit von 03:20 Uhr bis 03:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Kabelkran" bei drei PKW´s zunächst die Scheinwerfer und anschließend die Lenkräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 949-0 in Verbindung zu setzen. /eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell