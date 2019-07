Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Müllsäcke in Brand gesetzt

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Freitag drei Müllsäcke auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Sternstraße in Brand. Das Feuer griff zunächst auf eine angrenzende Hainbuchenhecke über, bevor es durch die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Lingen führte im Anschluss Nachlöscharbeiten durch. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell