POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitag, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 23-jährger PKW-Fahrer aus Nordhorn den Gildehauser Weg in Richtung Gildehaus und missachtete das Rotlicht einer Ampel in Höhe der Von-Behring-Straße. Im gleichen Moment überquerte eine 35-jährige Radfahrerin aus Nordhorn die Fahrbahn an der dortigen Bedarfsampel ordnungsgemäß bei grünem Lichtzeichen und wird durch den PKW erfasst und dabei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. /eot

