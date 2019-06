Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Tankstelle

Mainz-Weisenau (ots)

Sonntag, 23.06.2019, 20:00 Uhr

Am Sonntagabend entwendet ein unbekannter Täter mehrere Getränkedosen in einer Tankstelle in Mainz-Weisenau. Er nimmt sie aus der Auslage, steckt sie in seine Jackentaschen und flüchtet in Richtung Innenstadt. Die Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- 35-40 Jahre - Wunde im Gesicht - circa 185 cm - blaue Jeans

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

