Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kiosk

Mainz (ots)

Samstag, 22.06.2019, 01:35 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kommt es in einem Kiosk im Dr.-Martin-Luther-King-Weg zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter schlagen die Scheibe ein. Die Täter werden durch zwei Passanten gestört, die das Klirren wahrnehmen. Sie können die drei Täter nur noch in einiger Entfernung von hinten sehen, wie diese in Richtung Hartenbergpark flüchten. Es wurde nichts entwendet.

Personenbeschreibung:

- alle 3 Personen sind dunkel gekleidet - vermutlich 18-22 Jahre alt

Wer seinen Kiosk - oder ein anderes Gewerbeobjekt - besser vor Einbrüchen schützen möchte, kann sich kostenlos bei der Polizeilichen Beratungsstelle beraten lassen. Betroffen sind dabei sowohl abgelegene Gewerbegebiete "auf der grünen Wiese" als auch Geschäftshäuser in der Innenstadt. Unsere Fachberater stellen individuelle Schwachstellen fest und geben konkrete Sicherungsvorschläge. Denn es reicht nicht, nur die Tür abzuschließen! Vereinbaren Sie einen Termin unter der Rufnummer 06131/65-3390 oder per Mail unter beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

