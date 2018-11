POL-VDMZ: LKW fuhr in Stauende, vier Leichtverletzte

Beschädigter PKW Unfall Nahetal Bild-Infos Download

Bingen (ots) - Montag, 19.11.2018, 08:30 Drei Autofahrer befuhren die der A60 in Fahrtrichtung Bingen. Zwischen der Anschlussstelle Bingen-Ost und dem Autobahndreieck Nahetal stockte der Verkehr an der Fahrbahnverengung von zwei auf eine Spur. Ein LKW-Fahrer (51 aus Bayern) erkannte den stockenden Verkehr zu spät und konnte nicht mehr schnell genug abbremsen. Es kam zum Auffahrunfall, wobei sich ein PKW drehte, in die Mittelleitplanke prallte und anschließend zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Mit der Restgeschwindigkeit fuhr der LKW (26 Tonnen) noch auf die beiden anderen PKW auf und schob sie ineinander. Vier Fahrzeuginsassen (zwischen 21 und 60 Jahre) der PKW in Krankenhäuser eingeliefert. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Fahrbahn musste kurzfristig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Koblenz auf die A61 abgeleitet. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 11:30 Uhr

