POL-GS: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Goslar (ots) - Braunlage: Am 18.11.2018 ereignete sich gegen 09:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Herzog-Wilhelm-Str., bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der 29-jährige Pkw-Fahrer eine Grundstückszufahrt zum Wenden nutzen wollte. Hierzu befuhr er rückwärts den Gehweg, wo es zum Unfall mit dem Fußgänger kam. Der 69-jährige Fußgänger musste, aufgrund seiner Verletzungen, mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

