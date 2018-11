POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 18.11.2018

Goslar (ots) - Wildunfall

17.11.18, 06.00 Uhr, Seesen, B 243. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bockenem befuhr die B 243 von Rhüden in Rtg. Bornhausen und kollidierte mit einem querenden Reh, welches vor Ort verendete. Am Pkw entstand kein Schaden.

Verkehrsunfall mit ca. 50.000,- Euro Schaden 17.11.18, 06.40 Uhr, Seesen, B 243. Ein 49-jähriger Edesheimer befuhr mit seinem Transporter die B 243 von Seesen in Rtg. Bornhausen. Am Ortseingang kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Das Fahrzeug und die Weinladung wurden total beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Vor Ort wurden ca. 40 m Schutzplanke beschädigt. Die Fahrbahn wurde für die Bergung für ca. zwei Stunden gesperrt. Der Schaden am Fzg. wird auf ca. 30.000,- Euro, für die Ladung auf ca. 15.000,- Euro, und für die Planke auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall, Schaden ca. 100,- Euro 17.11.18, 07.49 Uhr, Seesen/Ildehausen, Zum Papenbusch Von einem Grundstück rollte ein nicht gesicherter Anhänger und verursachte an einem fremden Gartenzaun einen Sachschaden.

Verkehrsunfall, Schaden ca. 1.300,- Euro 17.11.18, 14.20 Uhr, Seesen, K 61, Rtg. Ildehausen. Eine 41-jährige Pkw Fahrerin aus Holzminden befuhr die K 61 aus Seesen kommend in Rtg. Hammershäuser Mühle und mußte an der K 58 verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 30-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. An beiden Fzg. entstand Sachschaden.

Wildunfall ohne Sachschaden 18.11.18, 07.15 Uhr, K 58 Höhe Adenhausen. Eine 20-jährige Pkw Fahrerin aus Bockenem befuhr die K 58 von Rhüden in Rtg. Bilderlahe und kollidierte mit einem querenden Reh, welches vermutlich verletzt weiterlief. Am Fzg. entstand kein Schaden.

Verkehrsunfall mit ca. 5.000,- Euro Sachschaden 16.11.18, 10.05 Uhr, Seesen, Hochstr. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen befuhr die Hochstr. in Rtg. B 243 und wollte nach links in eine Parklücke abbiegen. Dieses bemerkte ein nachfolgender, 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Harzburg zu spät und fuhr auf. Angeblich habe die Abbiegende ihren "Blinker" nicht gesetzt. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung; Schadenshöhe und Umstände sind noch unklar. 17.11.18, 00.05 Uhr, Seesen/Rhüden, Wilhelm-Busch-Str. Ein 29-jähriger meldete fernmündlich einen Streit mit seiner 25-jähriger Freundin. Vor dem Eintreffen der Polizei hatte die Freundin die Örtlichkeit verlassen. Der leicht alkoholisierte Meldende zeigte ein zerrissenes T-Shirt und eine beschädigte Wohnungstür. Zum Sachverhalt machte er nur begrenzte Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

16.11.18, 09.30 Uhr, Seesen, Münchehof. Ein 79-jähriger verletzte seine 76-jährige Ehefrau am linken Arm. Nach einem Streit schlug der Beschuldigte eine Tür zu, welche unabsichtlich den Arm der Ehefrau traf.

Körperverletzung

17.11.18, 17.30 Uhr, Seesen, Kleine Reihe. Zwischen drei männlichen Personen aus Salzgitter kam es nach einem Streit zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf schlug und trat ein 56-jähriger Beschuldigter einen 25-jährigen und 19-jährigen Bekannten. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht, Schaden ca. 2000,- Euro 17.11.18, 12.00 - 17.00 Uhr, Seesen/Rhüden, Wohlenhäuser Kirchweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen parkenden Pkw. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung, Schaden ca. 200,- Euro 17.11.18, gegen 23.00 Uhr, Seesen, Bollergasse. Eine 64-Jährige steht in dem Verdacht bei einer Hausmitbewohnerin die Wohnungstür mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt zu haben.

Körperverletzung 18.11.18, gegen 02.00 Uhr, Seesen, Jacobsonstr. In einer dortigen Gaststätte schlug ein 21-jähriger Seesener angeblich zwei Frauen, im Alter von 33 und 23 Jahren, grundlos mit der flachen Hand ins Gesicht.

Nötigung 18.11.18, 04.00 Uhr, Lutter, Frankfurter Straße. Ein 34-jähriger Beschuldigter aus Schellerten drohte seiner 24-jährigen Freundin sich etwas anzutun oder andere Personen in einen Unfall zu verwickeln, sofern sie nicht das Gespräch mit ihm aufnehmen würde. Kurz darauf verließ er den Ort und wurde später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Person ließ sich freiwillig ins Krankenhaus einweisen. (hei)

