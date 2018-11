POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 16.11.2018 bis 17.11.2018

Goslar (ots) -

- Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannter Täter beschädigte am 16.11.2018 im Tatzeitraum, von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, durch Zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand die Fahrer-, Windschutz-, Beifahrer und rechte hintere Scheibe eines VW Golf, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Landstraße in Harlingerode abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg, unter Tel. 05322/91111-0.

- Verkehrsunfallflucht

Am 16.11.2018, im Tatzeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, parkte eine Bad Harzburgerin ihren Opel Astra am rechten Fahrbahnrand in der Bismarckstraße, in Höhe der Einmündung Am Kupferbach. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer/in wurde der linke Außenspiegel des Opels im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg, unter Tel. 05322/91111-0.

- Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagabend, um 20:38, sollte ein 56-jähriger britischer Staatsangehöriger einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er befuhr mit seinem Pkw Kia die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg. Mehrfache Haltesignale wurden durch ihn ignoriert. Auch setzte er mehrfach unvermittelt seine Fahrt fort oder wendete sein Fahrzeug, nachdem er angehalten hatte. Zudem kam es zu einer Gefährdung eines Polizeibeamten, als der Fahrzeugführer auf diesen zufuhr und der Polizeibeamte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Erst unter Hinzuziehung von mehreren Streifenwagen konnte der Fahrzeugführer gestoppt werden. Der Grund für seine waghalsige Flucht lag in seiner hohen Alkoholisierung. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem verbrachte der Brite die Nacht im Polizeigewahrsam.

