POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 16.11.2018

1 weiterer Medieninhalt

Goslar (ots) - Unfall auf der B 82

Am Do., 15.11.2018, 15.40 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Pkw Opel Corsa die B 82, Goslar i.R. Seesen. Zwischen den Abfahrten Innerstetal und Bredelem geriet sie infolge Unachtsamkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, ihre beiden 8 und 3 Jahre alten Kinder wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht, blieben aber zum Glück unverletzt. Die Kinder waren vorschriftsmäßig in ihren Sitzen angegurtet. Am Pkw enstand Totalschaden in Höhe von ca 5000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Neue Brücke beschädigt

In der Nacht zum Do., 15.11.2018, wurde die neue Brücke an der B 82, Höhe Abfahrt Lutter, großflächig durch Graffiti beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca 1000 Euro. Die Polizei Langelsheim hat ein Ermittlungsvefahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell