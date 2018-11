POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 16.11.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 15.11.2018, gegen 10.00 Uhr, befuhr eine 70-jährige Frau aus Seesen die Schützenallee in Seesen aus Richtung Norden kommend in Richtung Stadt. An der Kreuzung zur Hochstraße übersah sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten 45-jährigen PKW-Fahrer aus Seesen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 18.000 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall Am 15.11.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Einbeck mit ihrem PKW die K61 aus Seesen kommend in Richtung Hammershäuser Mühle. Im Einmündungsbereich K61/K58 übersah sie eine vor ihr verkehrsbedingt haltende PKW-Fahrerin. Im weiteren Verlauf kam die 25-Jährige dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (Bür)

Wildunfall Am 15.11.2018, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Nörten Hardenberg mit seinem PKW die B 248 aus Ildehausen kommend. In Höhe der Autobahnbrücke lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das Tier verendete noch vor Ort. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

