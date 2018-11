POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 15.11.18.

Goslar (ots) - Geldbörse und Handy mit Gewalt gestohlen.

Goslar. Am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, rissen zwei bislang unbekannte Täter einen 49-jährigen Goslarer im Bereich Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße/Einmündung Reiseckenweg zu Boden, schlugen und traten mehrfach auf diesen ein und entwendeten eine schwarze Leder-Geldbörse mit Inhalt sowie ein Mobiltelefon Galaxy Note 3. Das Pärchen flüchtete im Anschluß in die Wallanlagen und konnte schließlich unerkannt entkommen. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts durchgeführte Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, führte nicht zur Feststellung der Personen. Sie wurden von Zeugen mit ca. 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dick, vermutlich weiblich, schulterlange dunkle Haare, beeinträchtigter Gang, dunkel gekleidet, und ca. 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, männlich, kräftige Figur, dunkel gekleidet, trug eine Schirmmütze und sprach Hochdeutsch, beschrieben. Der Goslarer wurde bei der Tat leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens vorsorglich ins Krankenhaus Goslar gebracht. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben, Angaben über die Identität der Täter machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, gewaltsam die Hauseingangstür eines Mehrfamilienwohnhauses in der Kneippstraße zu öffnen. Es blieb glücklicherweise beim Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiträume verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kneippstraße bzw. in unmittelbarer Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Informationstafel beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.00 Uhr, verschmierten bislang unbekannte Täter die Vorderseite der Informationstafel der Pfarrgemeinde am Jakobikirchhof und sprühten auf die Rückseite ein Graffiti in schwarzer Farbe. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Schaufenster beschädigt.

Goslar. Am Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die äußere Scheibe eines doppelverglasten Schaufensters in der Bolzenstraße. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

