POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Anzeige wegen körperlicher Belästigung:

Eine 84jährige Mitbürgerin erschien in Begleitung einer 89jährigen Zeugin bei der Polizei und erstattete eine Anzeige wegen eines sexuellen Übergriffs in einem Einkaufsmarkt. Sie und die Zeugin hielten sich am Tag zuvor am 12.11.2018 bis ca. 16.00 Uhr zunächst in einem Café auf und gingen anschließend in den nahegelegenen Drogeriemarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg. Hier kam es zur Begegnung mit einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, den sie zuvor vom Café aus schon gesehen hatten und der ihnen dann gefolgt sei. Im Markt näherte sich der Mann dann der 84jährigen Frau und berührte sie zweimal im Bereich des Gesäßes. Daraufhin verließen die beiden Damen das Geschäft sofort wieder. Der Mann folgte ihnen auch diesmal. In der Fußgängerzone trafen sie dann auf einen weiteren Zeugen und berichteten ihm von dem Vorfall. In diesem Moment entfernte sich der Täter dann. Möglicherweise handelt es sich beim dem Vorfall auch um eine Vorbereitungshandlung zu einem Diebstahl. Der Täter wird als schlank beschrieben, ca. 185 cm groß mit dunkelblondem Haar. Er trug einen Anzug und ein "curry-gelbes" T-Shirt dazu. Weitere Zeugen die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden. /rh

