POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 14.11.2018

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 12.11.2018, 15.00 Uhr, bis 13.11.2018, 05.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter den PKW eines 75-jährigen Mannes, der auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Triftstraße in Seesen abgestellt war, mit einem Backstein erheblich an der Frontscheibe und an der Motorhaube. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 13.11.2018, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleintransporter die B 243 aus Osterode kommend in Richtung Seesen. In Höhe der HEM Tankstelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (Bür)

