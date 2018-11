POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz: Pressemeldung vom Dienstag, 13.11.2018

Goslar (ots) - Pkw ausgebrannt - kurzzeitige Vollsperrung der B241

Am heutigen Dienstagmorgen (13.11.2018) geriet auf der Bundesstraße 241, kurz vor dem Ortseingang von Clausthal-Zellerfeld, ein Pkw der Marke Citroen in Brand. Der Fahrzeugführer, der die Bundesstraße aus Osterode kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld befuhr, konnte sich unverletzt aus dem noch brennenden Fahrzeug retten. Der Pkw eines weiteren Verkehrsteilnehmers, der zum Helfen angehalten hatte, wurde durch den wegrollenden, brennenden Pkw beschädigt, geriet jedoch nicht in Brand. Auch der Helfer blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld musste die B241 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

