POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 13.11.2018

Goslar (ots) - Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Juweliergeschäft Am 11.11.2018, gegen 19.40 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in Seesen, in der Jacobsonstraße, offensichtlich durch Beschädigen der Schaufensterscheibe, an die Auslagen eines Juweliergeschäftes zu kommen. Nachdem ein lauter Knall von Zeugen wahrgenommen wurde, flüchtete der Täter in Richtung Lautenthaler Straße. Die Ermittlungen dauern an. An der Schaufensterscheibe entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Verkehrsunfall Am 12.11.2018, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem PKW die B 243 aus Richtung Bornhausen kommend in Fahrtrichtung Seesen. Hierbei beabsichtigte er nach rechts auf den Zubringer in Richtung BAB 7, Anschlussstelle Seesen, aufzufahren. Der 63-Jährige übersah dabei den vorfahrtberechtigten Sattelzug eines 34-jährigen Mannes aus Polen, der mit seinem Sattelzug die B 248 in Fahrtrichtung BAB Anschlussstelle Seesen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro. (Bür)

