POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus:

Irgendwann in der Zeit von Samstag, den 03.11.2018, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Freitag, den 09.11.2018, gegen 08.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt in ein Wohnhaus im Hopfengarten zu verschaffen. Zurück blieben mehrere deutliche Hebelspuren an einer Terrassentür und an einem Fenster, die mit einem Werkzeug verursacht wurden. Allerdings gelang es dem Täter nicht die Terrassentür bzw. das Fenster damit zu öffnen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei melden./rh

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell