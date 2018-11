POL-GS: Vermisste 17-jährige Person in Altenau

Goslar (ots) - Altenau - In den Abendstunden des 16.11.2018 wurde der Polizei Clausthal-Zellerfeld durch die Eltern bekannt gegeben, dass ihr 17-jähriger Sohn die Ferienwohnung in Altenau verlassen habe und bis zum späten Abend nicht zurückgekehrt sei. Es ist davon auszugehen, dass der ortsunkundige Jugendliche die Wohnung für einen Spaziergang im Wald verlassen und sich dort verlaufen hat. Nach Angaben der Eltern trug ihr Sohn an diesem Tag schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Wollmütze. Er sehe jünger aus, als er sei. Aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt ist beim Verbringen der Nacht in den Wäldern aktuell von einer akuten Gefahr für den Vermissten auszugehen. Die Polizei war deshalb mit zahlreichen Kräften die ganze Nacht auf der Suche nach dem Vermissten. Unterstützt wurden die Beamten durch die Freiwillige Feuerwehr Altenau, weitere ehrenamtliche Helfer und Rettungshundestaffeln. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann bzw. den Vermissten gesehen hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter Tel. 05323-941100 in Verbindung zu setzen.

