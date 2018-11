POL-GS: Langelsheim. Unfallbericht B 6

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Am Fr., 16.11.2018, 17.15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Lehrte die B 6, Salzgitter i.R. Goslar. Im Verlauf einer leichten Linkskurve hinter der Einmündung Kunigunde kam sie mit ihrem Pkw Kia nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Straßengrabenbereich. Hierdurch wurden die Fahrerin sowie ihre 59-jährige Beifahrerin, welche ebenfalls aus Lehrte stammt, schwer verletzt. Beide mussten von den eingesetzten Feuerwehren aus Othfresen, Dörnten und Liebenburg aus dem Pkw befreit werden. Hierzu wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr ausgeleuchtet und die B 6 bis zum Ende der Unfallaufnahme um 18.50 Uhr voll gesperrt. Beide Unfallbeteiligten wurden dann den Kliniken in Goslar und Salzgitter-Lebenstedt zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beträgt ca 10 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell