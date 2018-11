POL-GS: Suchaktion nach 17jährigem Urlauber erfolgreich beendet

Goslar (ots) - Die groß angelegte Suchaktion nach einem 17jährigen, vermissten Urlauber in Altenau und Umgebung konnte mit Erfolg beendet werden. Der 17jährige verließ am Freitag Nachmittag die, gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten, bewohnte Ferienunterkunft in unbekannte Richtung. Bis zum Samstag Nachmittag befanden sich neben Polizei, einem Polizeihubschrauber, Man-Trailerhunden, Feuerwehren, Bergwachten, auch zahlreiche Rettungshundestaffeln im Einsatz. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte der Jugendliche schließlich im Stadtgebiet von Goslar wohlbehalten angetroffen und der Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben werden.

