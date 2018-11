Goslar (ots) - Am Morgen des 16.11.2018 stellte ein aufmerksamer Kraftfahrer eine Rauchentwicklung am Parkplatz auf der Kuppe des Sieberberges fest. Es wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person Aschereste (vermutl. Brikettasche) im Unterholz am Waldrand entsorgt hatte. Die Asche war jedoch noch heiß und es waren noch rotglühende Benstandteile enthalten, die geeignet waren, das dortige Unterholz und in Folge dessen den dortigen Waldrand zu entzünden. Eine Anzeige wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr wurde von der Polizei gefertigt. Personen, die am Freitagmorgen im Bereich des Parkplatzes (Kuppe Sieberberg, Rtg. Sieber, rechtsseitig) Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

