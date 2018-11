POL-GS: Sachbeschädigung an der Gaststätte "Piano"

Goslar (ots) - Braunlage: In der Nacht des 09.11.2018 auf den 10.11.2018, sowie in der Nacht zum 17.11.2018, kam es an der Gaststätte "Piano" in der Harzburger Straße zu einer Sachbeschädigung der Dekoration an der Hausfassade. Nach Angaben des Inhabers rissen die bislang unbekannten Täter ein Plakat hinunter und beschädigten einen Plakataufhänger, welche an der Hausfassade angebracht waren. Ebenso wurde ein als Dekoration angebrachtes Klavier an der Frontseite des Gebäudes beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 550 Euro. Wenn Sie im o.g. Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können, bitten wir Sie, sich mit der Polizeidienststelle in Braunlage (Tel.: 05520/9326-0) in Verbindung zu setzen.

i.A. Kühnhold, PKA'in

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell