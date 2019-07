POL-ROW: Polizeibericht

Polizeiinspektion Rotenburg

In der Nacht zum 12.07. kamen Beamte der Rotenburger Polizei im Rahmen der Streife auf ein vor ihnen fahrendes Motorrad zu. Dieses befuhr die B 71 in Richtung Zeven. Im Näherkommen bemerkten die Beamten, dass vor dem Motorrad ein zweites, unbeleuchtetes fuhr. Der vorn fahrende winkte seinen Begleiter schnell vorbei und hielt dann an. Bei der folgenden Kontrolle wurde die Ursache für das Fahren ohne Licht schnell gefunden - das Geländemotorrad hatte gar keins. Es handelte sich um einen Eigenbau, der nicht zugelassen und versichert war. Zudem hatte der 17-jährige Fahrer keinen Führerschein. Freimütig gab der Rotenburger zu, dass er der Polizei eigentlich davonfahren wollte aber aufgrund eines technischen Defekts anhalten musste. Statt sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd zu liefern, musste er nun zusammen mit seiner verständigten Mutter das Krad nach Hause schieben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

