POL-PDMT: Farbschmierereien

Gutenacker (ots) - In der Nacht von 04.12.18, auf 05.12.18 wurde an einem Wohnhaus in der Straße Am Neufeld ein Haus mit schwarzer Farbe besprüht. Hinterlassen wurden Fratzen und Linien. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Diez unter der Telefonnummer 06432/6010 entgegen.

