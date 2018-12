POL-PDMT: Trickdiebstahl

Diez (ots) - Am Mittwochnachmittag, zwischen 16:15 u. 16:30 Uhr hob die 90- jährige Geschädigte bei ihrer Bank am Geldautomaten eine erhebliche Geldsumme ab und steckte sie im Umschlag in ihre Handtasche. Von dort begab sie sich in die Bahnhofstraße. Im Hof eines Anwesens wurde sie dann von zwei männlichen Personen, südländischen Aussehens, etwa 50 Jahre alt, in ein Gespräch verwickelt. Einem der beiden Personen gelang es, den Umschlag mit dem Bargeld aus der Tasche zu ziehen und zu entwenden. Eine weitere Beschreibung der beiden männlichen Personen liegt nicht vor. Es ist anzunehmen, dass sie bereits bei der Bank von den beiden Personen beobachtet wurde. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Diez unter der Telefonnummer 06432/6010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell