Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am 25.06.2019, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg der Holtener Straße in Richtung Wehofen. Am Ausbauende des Radweges überquerte der Radfahrer die Fahrbahn, um den vorgeschrieben linken Radweg befahren zu können. Dabei achtete er nicht auf den in gleicher Richtung fahrenden Pkw, welcher von einer 48-jährigen Frau aus Dinslaken geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich am Kopf. Er wurde mittels Krankenwagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär behandelt werden musste. Es entstand Sachschaden.

