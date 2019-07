Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Rohbau

Papenburg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Plogstraße ein. Dabei wurde eine Metalltür beschädigt. Entwendet wurden ein Baustellenradio, eine Kabeltrommel und fünf Kisten Getränke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden. / eot

