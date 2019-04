Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 06.04.19

Goslar (ots)

Betrunken auf Findling gefahren

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten am 05.04.19, gg. 16:37 Uhr einen männlichen Fahrer eines Mercedes-Benz, welcher vergeblich versuchte seinen Pkw auszuparken, da er sich offensichtlich auf einem Findling in Höhe des Bogenschießplatzes im Streuerkamp in Westerode festgefahren hatte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des PK Bad Harzburg führten eine Kontrolle des 46jährigen Fahrers durch und stellten dabei starken Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (MAP)

