Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 06.04.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Fr., 13.30 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer aus Seesen von der Harzstr. an der Kreuzung Lautenthaler Str. geradeaus in die Zimmerstr. fahren. Hierbei wollte er an einem vor ihm fahrenden Rechtsabbieger vorbeifahren. Er übersah dabei einen ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur befindlichen PKW, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sachschaden insgesamt ca. 4.000 EUR (sch).

Diebstahl

Am Fr., 18.30 Uhr, wurde ein 61-jähriger Seesener in einem Einkaufsmarkt Am Wilhelmsbad dabei beobachtet, wie er einen USB-Stick im Wert von 33EUR entwendete. Die hinzugezogene Polizei stellte die Personalien fest und leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann ein (sch).

Diebstahl

Am Fr., 19.00 Uhr, entwendeten drei Männer aus Halberstadt gemeinschaftlich aus einem Einkaufsmarkt Am Wilhelmsbad mehrere Schachteln Zigaretten. Durch aufmerksam gewordene Mitarbeiter des Marktes konnten die Männer, (22, 25 u. 32 Jahre alt) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie wurden zunächst festgenommen, dann aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest (sch).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell