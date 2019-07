Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 23.07.19

Daun (ots)

Ereignis: Brand

Ort: Kopp, Dorfstraße

Zeit: 22.07.19, 06.30 h

Gegen 06.30 h wurde ein Brand in einem Wohnhaus in Kopp gemeldet. Wie sich herausstellte, war es zu einem Feuer im Heizungskeller, an der Hackschnitzelheizung, gekommen, die Brandursache muss noch geklärt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Haus vermieden werden, der Brand blieb auf den Heizungskeller beschränkt. Eine Bewohnerin des Hauses musste medizinisch versorgt werden. Die Schadenhöhe ist noch unklar. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Ereignis: Brand

Ort: Oberbettingen, Mühlenweg

Zeit: 22.07.19, 19.10 h

Ebenfalls am Montag, gegen 19.10 h, wurde ein weiterer Brand gemeldet. In Oberbettingen hatte ein hölzernes Gartenhaus Feuer gefangen. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte auch hier der Brand rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus wurde verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, es entstand lediglich Sachschaden am Gartenhaus, dies wurde fast vollkommen zerstört.

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Daun, Schotterparkplatz Krankenhaus

Zeit: 22.07.19, 14.00 h bis 15.00 h

Die Geschädigte parkte ihren Pkw auf dem Schotterparkplatz des Krankenhauses in Daun, an der Bahnhofstraße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrertür fest. Demnach ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den parkenden Pkw, einem dunklen VW Polo, gestoßen. Anschließend floh er ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.

