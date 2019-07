Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Einkaufsmarkt Kleinmann Blankenrath

Blankenrath (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr, stellte die Fahrerin eines grauen Ford Fiestas, mit Zeller Kennzeichen, ihren PKW auf dem Kundenparkplatz des Nah und Gut Einkaufsmarktes "Kleinmann" in Blankenrath ab. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Fabian Hilgers, PK



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell