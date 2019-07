Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Prüm

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Mittwoch, 03.07.2019, bis Montag, 22.07.2019, wurde ein im Tettenbachweg in Prüm abgestellter dunkler PKW durch tiefe Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite durch unbekannten Täter beschädigt.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.Nr. 06551/9420 bzw. pipruem@polizei.rlp.de entgegengenommen.

