Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegelunfall

Wittlich (ots)

Am 19.07.2019 ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Beide Beteiligten begegneten sich auf der L 46 zwischen den Ortslagen Eisenschmitt und Manderscheid. Als ein Wohnmobil an einem grünen Renault Mastern vorbeifahren wollte, kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel der jeweiligen Fahrzeuge. Hierdurch wurde der Außenspiegel des Renault Master beschädigt. Aufgrund des Zusammenstoßes ist davon auszugehen, dass auch der linke Außenspiegel des Wohnmobil beschädigt sein dürfte. Der Wohnmobilfahrer verließ nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, oder seine Personalien anzugeben. Es ist ein Schaden von derzeit 300 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu dem Wohnmobil machen können, sowie der Fahrer des Wohnmobils werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen: Tel: 06571-9260

