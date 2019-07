Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag, 20.07.2019, 22.30 h auf Sonntag, 21.07.2019, 14.20 h, wurden in Wittlich-Dorf beide Kennzeichen von einem schwarzen Pkw VW Lupo entwendet. Der VW Lupo stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Promenadenweg geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich, Telefon 06571-9260.

