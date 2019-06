Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schranke

In der Zeit vom 22.Juni 2019, 18.00 Uhr, bis 23.Juni 2019, 00.00 Uhr, wurde die Schranke zum Parkplatz Rathausweg (Innenstadt) beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,00 Euro. Der/Die Verursacher flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Dwergte - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Sonntag, 23. Juni 2019, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr, parkte eine 36-jährige Cloppenburgerin ihren Pkw Ford Fiesta am Neumühler Weg in Dwergte. Als sie zu ihrem Pkw zurück kehrte stellte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden und verließ den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg-Verkehrsunfall

Am Sonntag, 23. Juni 2019, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw VW Golf die Ausfahrt Cloppenburg Nord von der B 72 kommend. Am Ende der Ausfahrt beabsichtigte dieser nach links auf die Friesoyther Straße aufzufahren. Dabei übersah er den Pkw Daimler des vorfahrtberechtigten 19-jährigen Emstekers. Es entsteht ein Gesamtschaden von 6500,00 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Cloppenburg - CSD, Christopher Street Day

Am Samstagnachmittag, den 22. Juni 2019, fand der Christopher Street Day in Cloppenburg statt. Circa 600 Teilnehmer starteten ihren Protestmarsch gegen 16.30 Uhr durch die Innenstadt von Cloppenburg. Nach der Abschlusskundgebung auf dem Bernay-Platz endete die friedliche Veranstaltung gegen 22.00 Uhr. Es kam zu keinerlei relevanten Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle, POK'in Petra Thole

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell