Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwelbrand

Wintrich (ots)

Am 21.07.2019, gg. 13:42 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel eine Rauchentwicklung in einem Anwesen in Wintrich gemeldet.

Nach Eintreffen der alarmierten Einsätzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnte schnell in Erfahrung gebracht werden, dass es "lediglich" zu einem Schwelbrand einer Dämmung eines Nebengebäudes gekommen war.

Personenschaden ist nicht entstanden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz befanden sich 30 Kräfte der Feuerwehren aus Wintrich und Mülheim, 1 Rettungswagen des DRK sowie eine Streife der Polizei Bernkastel.

