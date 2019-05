PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.05.2019

Limburg (ots)

Unfall mit leicht verletzter Person in Hadamar-Steinbach-- Am gestrigen Freitag, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger mit seinem Traktor die L 3278 nach Steinbach. Als der Traktor nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, hatte sich bereits eine Fahrzeugschlange hinter ihm gebildet. Zu dem Zeitpunkt überholte ein 85-jähriger PKW Fahrer aus Elbtal die Fahrzeugschlange und übersah den abbiegenden Traktor. Durch den Aufprall wurde der Traktor in den Straßengraben geschleudert. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer in Limburg-- Am Freitag, gegen 18.45 Uhr, kam es an der L 3063 / Abfahrt B 49 zwischen Dehrn und Ahlbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Offenkundig übersah der 38-jährige PKW-Fahrer aus Brechen das Motorrad. Der 26-jährige Kradfahrer kam zu Fall und musste leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro; beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Mülltonnenbrand in Niederselters-- Am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, wurde ein Mülltonnenbrand an der Mittelpunktschule in Niederselters gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Mülltonne bereits komplett in Flammen; es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Mülltonne vorsätzlich angezündet wurde. Etwaige Zeugenhinweise bitte an die Polizei Limburg unter 06431/9140-0.

