Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkhalle in Salzkotten-Niederntudorf

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

Am Freitag, 05.04.2019, drangen unbekannte Täter zwischen 08:15 Uhr und 18:00 Uhr durch Aufhebeln eines Sektionaltores in eine freistehende Werkhalle eines Betriebes in der Straße "Zum Wasserberg" ein. Entwendet wurden elektrische Arbeitsgeräte. Vor der Flucht wurde noch ein Feuerlöscher in der Halle entleert. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

