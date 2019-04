Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen - Vier Verletzte

Lichtenau (ots)

(mb) Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte sowie zwei stark beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L817 am Abzweig Husen ereignet hat.

Eine 19-jährige Toyota-Fahrerin fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Landstraße von Dalheim in Richtung Lichtenau. Am Abzweig Husen bog sie nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Lichtenau entgegenkommenden Dacia Sandero. Die Fahrzeuge stießen fast frontal zusammen und wurden stark beschädigt. Im Dacia erlitten der 22-jährige Fahrer und eine Mitfahrerin (19) leichte Verletzungen. Eine weitere Insassin (19) wurde schwer verletzt. Die Toyotafahrerin zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Marsberg gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei musste die Straße rund 90 Minuten sperren.

