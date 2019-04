Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Flucht

Delbrück-Westenholz (ots)

Freitag, 05.04.2019, 15:00h - Samstag, 06.04.2019, 13:30 Uhr Im genannten Unfallzeitraum wurde ein, in der Suternstraße in Delbrück - Westenholz abgestellter brauner VW Touran, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dabei entstand an dem geparkten Touran ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060

